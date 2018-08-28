الذهب يصعد مع هبوط الدولار

وطن: ارتفع الذهب يوم الثلاثاء، مدعومًا بضعف في الدولار بعد إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك، لكن المحللين يقولون إن التوترات الأمريكية الصينية المستمرة ستظل تضرب بمعولها.

واتفقت الولايات المتحدة والمكسيك يوم الاثنين على تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

وظل الدولار عالقا عند أدنى مستوياته في نحو شهر مقابل سلة عملات رئيسية في حين ارتفعت الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم.

وعادة ما يعزز ضعف العملة الأمريكية الطلب على السلع الأوّلية المقوّمة بالدولار.

وقال المحلل في "كومرتس بنك" دانييل بريزيمان "النزاع التجاري الرئيسي، أي الصراع الأمريكي الصيني، مازال قائما ولذا فاتفاق نافتا هذا ليس غير جانب ضئيل".

وبحلول الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1213.11 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن قطع في الجلسة السابقة موجة خسائر استمرت لستة أيام ولامس أعلى مستوى له في أسبوعين.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 0.3 بالمئة إلى 1219.10 دولار.

وصعدت الفضة 0.6 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.94 دولار.

وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 808.60 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 808.70 دولار للأوقية، بينما استقر البلاديوم عند 948 دولارا بعد أن بلغ المعدن أعلى سعر في شهر ونصف عند 950.25 دولار للأوقية يوم الاثنين.

المصدر: رويترز