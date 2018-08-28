بوغبا "مصدوم" بعد الخسارة الثقيلة أمام توتنهام

وطن: أكد لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا أن زملاءه في مانشستر يونايتد صدموا بعد الهزيمة الثقيلة أمام توتنهام 0-3، الاثنين، في ختام المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال بوغبا، اليوم الثلاثاء، "كنا مصممين. بدأنا المباراة بشكل جيد، وفي النهاية خسرنا 0-3. إنها صدمة حقا"، في وقت يخوض فريق "الشياطين الحمر" الذي سقط أمام جمهوره، أسوأ بداية في البطولة منذ موسم 1992-1993 من خلال تعرضه لخسارتين في ثلاث مباريات.

وأضاف "حتى نحن، لم نفهم ما حصل: بدأنا اللقاء بشكل جيد جدا، ثم تلقت شباكنا هدفين في الشوط الثاني"، معتبرا أن خسارة مانشستر "غير مستحقة".

وخلافا لبوغبا، كان المدافع لوك شو أكثر جرأة، وحيا "الروح العالية والمجموعة الجيدة العاملة بنشاط والتي تريد تحقيق أشياء كبيرة".

وأضاف "ما زلنا في بداية الموسم. لدينا الكثير من المباريات، وهناك أشياء كثيرة إيجابية يجب أن نستخلصها من هذه المباراة".

وفي موسم 1992-1993، فاز رجال المدرب الأسطورة أليكس فيرغوسون باللقب رغم البدايات الهزيلة، فيما يتخلف رجال المدرب الحالي البرتغالي جوزيه مورينيو بفارق 6 نقاط عن فرق ليفربول، تشيلسي، واتفورد وتوتنهام التي حقق كل منها ثلاثة انتصارات متتالية.

وينتقل مانشستر يونايتد إلى بيرنلي لمواجهة فريقها الأحد في المرحلة الرابعة.