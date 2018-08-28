القبض على المشتبه به بحرق مسجد "الريان" في الناقورة

وطن: قال جهاز الأمن الوقائي في محافظة نابلس، في بيان أصدره الليلة، إنه ألقى القبض على المشتبه به في حرق مسجد "الريان" في بلدة الناقورة في محافظة نابلس، وبأن المتهم أقر بتنفيذه للحرق تحت ضغوط وأزمات نفسية يمر بها، مؤكدا أن التحقيق مع المتهم ما زال مستمرا.

وكانت طواقم الإطفاء في دفاع مدني عصيرة تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في المسجد في وقت قياسي وبسرعة استجابة مثالية.

وذكر تقرير الدفاع المدني أن الحريق أندلع في السجاد في أحد أجزاء المسجد مسببا دخانا كثيفا تصاعد من النوافذ الملاصقة لمكان اندلاع الحريق.

وأفاد أحد ضباط الموقع أن الطواقم تمكنت من إخماد الحريق في وقت قياسي نظرا لسرعة استجابة الطاقم والإبلاغ السريع عن الحادث .

وأهاب الدفاع المدني بضرورة تطبيق اشتراطات السلامة العامة في المساجد وأماكن العبادة حفاظا عليها وخاصة معاير منع حدوث التماس الكهربائي.