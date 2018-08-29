3 أسرى يخوضون الإضراب في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: ثلاثة أسرى فلسـطينيين في سجون الاحتلال، لا زالوا يواصلون خوض الإضراب عن الطعام، في خطوة احتجاجية على سياسات الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

الأسيريْن خالد بطاط (46 عاماً) من بلدة الظاهرية، وصدام عوض (28 عاماً) من بلدة بيت أمر، مضربان منذ تاريخ 12 آب الجاري، في سجن "النقب الصحراوي".

أما الأسير عمران هاشم أحمد الخطيب (60 عاماً) من سكان مخيّم جباليا شمال قطاع غزة، فقد بدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام، في سجون الاحتلال، للمطالبة بالإفراج عنه، يوم الأحد 5 آب.

والأسير الخطيب معتقل في سجن عسقلان، ونقلته إدارة السجن إلى العزل الانفرادي فور إعلانه الإضراب، وحرمته من زيارة العائلة و"الكانتينا" لمدة شهرين.

وطرأ على الأسير المُعتقل منذ 20 يوليو 1997، تدهور على وضعه الصحي، إذ بدأ يعاني من جفاف ودوخة وانخفاض في وزنه، وهو أسير مريض يعاني من ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، ومن مشاكل في الغضروف. وهو محكومٌ بمؤبد و12 عامًا، قضى منها 21 عاماً، وهو متزوج ولديه أربعة أبناء.