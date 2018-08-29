رغماً عن الاحتلال.. مدرسة خلّة الضبع المهدمة تستقبل طلابها

الخليل- وطن: افتتحت الهيئة التدريسية بمدرسة التحدي والصمود رقم (11) أبوابها، اليوم الأربعاء، على أنقاض المدرسة التي هدمتها قوّات الاحتلال قبل نحو شهر ونصف وصادرت غرفها الصّفية جنوب مدينة الخليل.

وأوضح منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضّفة الغربية راتب الجبور، بأنّه جرى افتتاح العام الدراسي في مدرسة خلّة الضّبع "مدرسة التحدي والصمود 11" على أنقاض المدرسة التي هدمتها قوّات الاحتلال قبل حوالي الشّهر والنّصف وصادرت الكرفانات التي كانت تضمّ الغرف الصّفية.

وأظهرت الصور الطلبة ومعلميهم وهم يدرسون في العراء على أنقاض المدرسة وبعض الإطارات التي حوّلوها إلى مقاعد للدراسة.