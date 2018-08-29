فيديو وصور| اعتقالات واعتداءات على مقدسيين خلال هدم الاحتلال منشأة في سلوان

القدس- وطن: هدمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، منشأة تجارية في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، واعتقلت عددا من الشبان، واعتدت على أطفال، وأصابت عدة نساء بينهن ثلاث حوامل.

وقال شهود عيان، إنه عُرف من المعتقلين: أحمد سمرين عوض (46 عاما)، وعز سمرين (30 عاما)، وطارق الرويضي ( 23 عاما).

وأفاد مركز عين اللوزة الطبي بوقوع سبع إصابات نتيجة الضرب المبرح خلال تنفيذ عملية الهدم في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، وبالاعتداء بغاز الفلفل والقنابل الصوتية الحارقة، لافتاً الى إصابة ثلاث نساء حوامل (كُنّ في مراجعة طبية للمركز الطبي الملاصق للمنشأة المهدومة "مطبعة")، ما استدعى نقلهن للعلاج الفوري.

يذكر أن المنشأة التي هدمت بحجة عدم الترخيص هي "مطبعة" تعود لعائلة سمرين".