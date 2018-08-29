الرئيس البوسني يصل رام الله

رام الله- وطن: جرت اليوم الأربعاء، مراسم استقبال رسمية للرئيس البوسني باكر عزت بيجوفيتش، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

واستعرض الرئيس محمود عباس، وضيفه الكبير حرس الشرف، الذي اصطف لتحيتهما، وعزف النشيدان الوطنيان البوسني، والفلسطيني.

وصافح الرئيس البوسني مستقبليه من الوزراء، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة فتح، وممثلي السلك الدبلوماسي، ورجال الدين، فيما صافح سيادته أعضاء الوفد المرافق.

وتبدأ فعاليات الزيارة الرسمية بلقاء بين الرئيسين، بحضور وفد من الجانبين، ثم غداء للوفد الضيف وتختتم الزيارة بمؤتمر صحفي لهما.

وتأتـي الزيارة في إطار حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، ولموقف القيادة الحالي من مختلف القضايا الدولية.