الزراعة في غزة تسمح بالاستيراد الحر للبيض

غزة- وطن: سمحت وزارة الزراعة بغزة، في مطلع سبتمبر القادم، بالاستيراد الحر لبيض الدجاج اللاحم بدون قيود ومحصصات، منوهةً إلى أن قرارها نابع من عملية تقييم معمقة لقطاع الدواجن خلال الفترة القريبة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن القرار جاء بناء على توصيات ومخرجات العديد من الندوات وورش العمل المكثفة التي عقدتها الوزارة مؤخراً مع المختصين من وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني، ومع أعضاء اللجنة الاقتصادية للمجلس التشريعي، ومع التجار والمزارعين الرياديين.

وجاءت التوصيات بإلغاء نظام الحصص لمنع الاحتكار للصوص من قبل الفقاسات والذي بدوره يؤدي إلى الوصول إلى العديد من المميزات أهمها إلغاء الطبقة الوسيطة التي تبيع الحصص، وتحسن جودة البيض الوارد بسبب المنافسة، فضلاً عن انخفاض التكلفة على المربين نتيجة انخفاض سعر الصوص، وبالتالي انخفاض أسعار الدجاج للمستهلك مع الحفاظ على الجودة.

وبيّنت الوزارة قرارها بأن آلية توزيع البيض على نظام الحصص تؤدي إلى احتكار الصوص من قبل البعض، وأدى لوجود سماسرة وسوق وسيطة بين أصحاب الفقاسات، مشيرةً إلى أن الكثير من المربين وأصحاب الفقاسات طالبوا بفتح الحصص.

وشددت على أن نظام الحصص أدى إلي انخفاض جودة البيض بسبب أن صاحب الحصة يريد المحافظة عليها بشتى السبل، فضلاً عن محاولة عدد كبير من المستوردين تهريب البيض لزيادة حصته.

وأشارت الوزارة إلى أن آليتها عند فتح الحصص، من خلال الإعلان عن كميات البيض الواردة عبر صفحة الوزارة الرسمية لمتابعتها من قبل المربين، وإلزام الفقاسات بالشروط والمواصفات الصحية المطلوبة، والتقيد بالجودة المطلوبة في البيض، ومراقبة وضع السوق والتدخل إن لزم الأمر.