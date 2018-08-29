هل ترفع واشنطن الغطاء عن العدوان السعودي على اليمن؟

وطن- وكالات: بعد نشر تقارير لمنظمات انسانية وحقوقية دولية والتي تثبت تورط التحالف الذي تقوده السعودية في عمليات عدوانية ترقى الى مستوى جرائم الحرب، بدأ المسؤولون الاميركيون في ارسال اشارات تشير الى تراجعهم عن الدعم الشامل للعدوان.

وقد بادرت وسائل اعلام اميركية مشهورة وذات شعبية كبيرة الى نشر صور الاطفال اليمنيين من ضحايا المجازر المتلاحقة بفعل الغارات، والقصف السعودي والاماراتي ما دفع اعضاء في الكونغرس الى تقديم استجوابات لوزير الدفاع وقادة الجيش حول مدى التورط الاميركي خاصة وان القنابل التي استخدمت في القصف هي من صنع اميركي.

الى ذلك قال وزير الدفاع الأمريكي في تغريدة على تويتر: دعمنا للسعودية في حربها بـاليمن ليس مطلقاً بلا شروط، ونراجع بشكل دوري الدعم المقدم للتحالف.

وفي تغريدة أخرى قال بومبيو: نعمل على نقل الصراع في اليمن إلى طاولة المفاوضات الأممية في أقرب وقت.