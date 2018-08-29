الاحتلال يعتقل الأسير المقدسي عبادة نجيب لحظة الإفراج عنه

القدس- وطن: أعادت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، اعتقال الأسير المقدسي عبادة سمير يوسف نجيب (20 عامًا) لحظة الإفراج عنه من سجن "ريمون" الصحراوي.

وأوضح رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، أن مخابرات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير نجيب لحظة تحرره من سجن "ريمون" بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة سبعة أشهر.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال سلمت شقيقي الأسير بلاغات لمراجعة المخابرات في مدينة القدس المحتلة.

وكان عبادة اعتقل بتاريخ 20/2/2018، وسبق له أن اعتقل عدة مرات وأبعد عن مدينة القدس لعدة أشهر، وهو من سكان البلدة القديمة.