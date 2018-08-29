لافروف: يجب تحضير عملية عسكرية للقضاء على الإرهابيين في إدلب

وطن: أكدت وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أهمية تحضير عملية عسكرية للقضاء على الإرهابيين في محافظة إدلب السورية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي في حديث حول الوضع في إدلب: “إنه آخر بؤرة للإرهابيين الذين يحاولون استغلال صفة منطقة خفض التصعيد، ويحاولون احتجاز السكان المدنيين كدروع بشكرية، كما يحاولون فرض أنفسهم على التشكيلات المسلحة المستعدة للتفاوض مع الحكومة”.

وأضاف: “لا بد من العمل بشكل عاجل على الفصل بين المعارضة والإرهابيين، ويجب التحضير في ذات الوقت لعملية ضد الإرهابيين في إدلب والقيام بكل ما يمكن لتقليل الضحايا في صفوف المدنيين”.

وتابع لافروف: “ولذلك، من جميع وجهات النظر، يجب القضاء على هذا الخراج”.

سبوتنك