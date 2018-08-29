خامنئي:" إيران مستعدة للتخلي عن الاتفاق النووي إذا لزم الأمر"

وطن: أعلن المرشد الأعلى لجمهورية إيران الاسلامية آية الله علي خامنئي الأربعاء، أن حكومته يجب أن تكون مستعدة للانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015إذا لم يعد "يحفظ لها مصالحها الوطنية".

وقال خامنئي "بالطبع، إذا وصلنا إلى خلاصة مفادها أنه لم يعد يحفظ مصالحنا القومية، سنتخلى عنه"، وذلك في تصريحات أوردها موقعه الإلكتروني.

والاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015 قد انسحبت منه الإدارة الأميركية في أيار/مايو، وأعادت فرض العقوبات على طهران.

وأضاف خلال لقاء مع الحكومة الإيرانية أن الاتفاق النووي "ليس الغاية، إنه مجرد وسيلة".

وتابع المرشد الأعلى أن المحادثات يجب أن تستمر مع أوروبا التي تحاول إنقاذ الاتفاق رغم الانسحاب الأميركي.

لكنه أضاف أن الحكومة الإيرانية "يجب ألا تعلق الأمل على الأوروبيين في قضايا مثل الاتفاق النووي أو الاقتصاد".

وقال "يجب أن ننظر إلى وعودهم بتشكيك".

وكرر خامنئي القول إن إيران لن تخوض أي مفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رغم عرضه إجراء محادثات غير مشروطة.

فرانس 24