وادي النيص والظاهرية في افتتاح الموسم الكروي الجديد غدا

وطن: تفتتح يوم غد الخميس مباريات الموسم الجديد لدوري المحترفين، بلقاء يجمع بين فريقي ترجي وادي النيص وشباب الظاهرية، على ملعب دورا في محافظة الخليل عند الساعة السادسة مساء.

وكانت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم عقدت اجتماعا للمدراء الإداريين والفنيين ورؤساء الفرق حضره مراقبو المباريات، ناقش عدة قضايا تصب في خدمة اللعبة، والتعديلات في قانون كرة القدم بالإضافة إلى رزنامة المنتخب الوطني، ومسودة برنامج مرحلة ذهاب دوري المحترفين.

يحكم المباراة الافتتاحية يزيد أبو عرقوب، ويساعده خلدون أبو قبيطة، مأمون الدراويش، محمد عمار، ويراقبها ناصر العمايري. ومقيم حكام عبد الرؤوف أبو سنينة.

ويلعب في الجولة الافتتاحية يوم الجمعة مركزي طولكرم ومؤسسة شباب البيرة، وشباب الخليل ومركز شباب بلاطة. وتستأنف الجولة يوم السبت حيث يلتقي شباب السموع بثقافي طولكرم، ومركز شباب الأمعري بجبل المكبر، وأهلي الخليل بحامل اللقب هلال القدس.