محكمة الاحتلال تُمدد اعتقال الأسيرة خاطر مجدداً لـ 8 ايام

وطن: مددت المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر" اعتقال الأسيرة لمى خاطر (42 عاماً) للمرة الثامنة بذريعة استكمال الإجراءات القضائية وذلك لمدة ثمانية أيام، فيما أرجأت النظر في قضية الأسيرة سوزان العويوي (40 عاماً) حتى العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وبين نادي الأسير الفلسطيني في بيان له مساء اليوم الأربعاء أن الأسيرة خاطر اُعتقلت في الـ24 من تموز/ يوليو الماضي وهي أم لخمسة أبناء، والأسيرة العويوي اُعتقلت في تاريخ الخامس من حزيران/ يونيو الماضي وهي أم لأربعة أبناء؛ علماً أن الأسيرتين تعرضتا لتحقيق قاسٍ ومكثف في معتقل "عسقلان".

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال نفذّت حملة اعتقالات طالت ست نساء من محافظة الخليل منذ شهر حزيران / يونيو الماضي وهن: سوزان العويوي، صفاء ابو سنينة، ودنيا سعيد، ولمى خاطر، وسونيا الحموري، وسائدة بدر.