الجبير: المشاروات قائمة مع موسكو بشأن منظومة إس 400

وطن: أعلن عادل الجبير وزير خارجية السعودية، الأربعاء، أن المشاورات بين بلاده وموسكو بسأن منظومة إس 400 الروسية قائمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بموسكو مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، بشأن مستجدات المنظومة وما أثير عن توقف المشاورات.

وقال الجبير: “هناك أمران لن نساوم عليهما.. عقيدتنا وأمننا، والمملكة – كعادتها دائمًا – تسعى لتوفير أفضل المعدات الدفاعية لقواتها المسلحة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والمملكة وشعبها”.

وأضاف: “نتواصل ونتشاور ونشتري معدات دفاعية من دول صديقة بما فيها روسيا”.

وتابع “المشاورات بين المسؤولين السعوديين والروس فيما يتعلق بالمنظومة الدفاعية تنظر لها المملكة وقائمة”، مضيفا “لا أريد التعليق بالتفاصيل وأترك الأمر للمختصين”.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، نقل موقع روسيا اليوم، عن العقيد قسطنطين سيفكوف نائب رئيس أكاديمية علوم الصواريخ والمدفعية الروسي، القول إن “السعودية تخلت عن منظومة إس 400 الروسية استجابة لضغوط أمريكية”.

وفي مارس/ آذار الماضي، رجح مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير كوجين، إتمام اتفاق تزويد السعودية بصواريخ “إس 400” في النصف الأول من العام الجاري، في ضوء قرب الانتهاء من المفاوضات المتعلقة بهذه الصفقة.