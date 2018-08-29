نتنياهو: عملية تطبيع العلاقات مع دول عربية جارية على قدم وساق

وطن: عبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن ارتياحه إزاء عدد الدول العربية التي شملها تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال نتنياهو اليوم الأربعاء إن "تطبيع العلاقات بين عدد من الدول العربية ودولة إسرائيل تجري مباشرة أمام عيوننا على نطاق كان من الصعب أن نتخيله في السابق".

ورأى نتنياهو أن هذا التطبيع "يبعث الأمل بأن يتحقق السلام في نهاية المطاف"، مشيرا إلى أن "لدى إسرائيل الكثير من الأعداء داخل العالم العربي وخارجه، وهم يدركون قدرات إسرائيل وسياستها، التي تكمن في أن من يحاول أن يؤذينا سنلحق الضرر به".

وقبل يومين، صرح نتنياهو بأن التهديد النابع عن إيران تسبب بالتطبيع بين إسرائيل ودول عربية ما يمكن أن يقود إلى السلام، إذ باتت "العديد من الدول العربية تنظر إلى إسرائيل ليس كعدو لها بل كحليف في التصدي للعدوان الإيراني".