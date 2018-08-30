ظريف يصف نتنياهو: تصريحاته تعدت حدود الوقاحة

وطن- وكالات: رد وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلاً عبر "تويتر" إن "إيران، دولة لا تملك أسلحة نووية، يتم تهديدها من قبل طرف يمتلك ترسانة نووية بتدميرها نووياً، حقاً إن هذا ليتعدى حدود الوقاحة في هذا العالم الفظ".

وكان نتنياهو قد أشار، أمس الأربعاء، خلال مراسم تسمية مدينة البحوث النووية في ديمونا، إلى أن بلاده ستواصل "بذل جهود" ضد النظام "الخطير والمتطرف" في إيران، مضيفاً أن "ثمار هذه الضغوط" قد بانت، الثلاثاء، "في تصريحات الرئيس الإيراني الذي قال إن الكثير من الإيرانيين فقدوا ثقتهم في مستقبل إيران وفي قوتها بسبب استئناف العقوبات الاقتصادية".

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن بلاده "لن تكف" عن العمل لـ "تحقيق التموضع العسكري الإيراني وبذل الجهود لإلغاء الاتفاقية النووية السيئة مع إيران".

ومن جهته، سلط ظريف الضوء في تغريدة أخرى على العلاقات الثنائية بين إيران والدول الأخرى، قائلاً: "لقد أنهيت للتو مباحثات مجدية مع وزير الخارجية التركي والرئيس أردوغان فيما يتعلق بالتعاون الثنائي ومواجهة السلوك السيء لأمريكا في المنطقة"، مضيفاً أنه سيتوجه إلى باكستان "لعقد المباحثات معهم".