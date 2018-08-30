تعليم غزة: لن يعاقب أي طالب غير قادر على دفع الرسوم المدرسية

غزة- وطن: قال وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة زياد ثابت، إنه لن يتم معاقبة أي طالب غير قادر على دفع الرسوم المدرسية.

وأضاف ثابت في تعميم وجهه لمديريات التعليم بقطاع غزة، أنه سيتم مراعاة الظروف الاقتصادية للطلبة والطالبات، والاكتفاء بالحد الأدنى من الطلبات الخاصة بالدفاتر وغيرها من المستلزمات الدراسية.

ودعا مديري المديريات إلى الحرص على تطبيق الجداول المدرسية في أقرب وقت ممكن حتى لا يضطر الطالب لحمل كتب ودفاتر أكثر من اللازم في حقيبته المدرسية، وتوعية الطلاب خاصة صغار السن بضرورة إحضار الكتب والدفاتر اللازمة فقط حتى لا تكون الحقيبة المدرسية عبئًا إضافية توثر على صحة الطلاب.

وتوجه نحو 550 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة أمس الأربعاء، منهم 268 ألف إلى المدارس الحكومية، وسط افتتاح 15 مدرسة جديدة إضافية، منها 8 مدارس انشاءات جديدة، وتزويد 32 مدرسة بالطاقة الشمسية.

وتشتكي وزارة التربية والتعليم بغزة من عدم توفير الوزارة برام الله موازنات تشغيلية لها حتى تستطيع أن تعمل مدارسها مثل نظيراتها بالضفة، مما يؤثر بشكل كبير على تنفيذ الأنشطة والبرامج التعليمية المتنوعة.