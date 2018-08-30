نقابة العاملين في جامعة بيرزيت لـوطن: السبت اضراب شامل وخطواتنا تصعيدية

رام الله- وطن: أعلنت نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، عن إضراب شامل لها في أول يوم دراسي للعام الجديد.

وقال سامح عواد، أمين سر نقابة العاملين في جامعة بيرزيت لـ وطن، ان النقابة أعلنت الإضراب الشامل في الجامعة يوم السبت القادم اول ايّام الدوام.

واضاف عواد ان الاضراب مبدئيا سيكون ليوم واحد فقط وهو يوم السبت، مشيراً الى أن هناك خطوات تصعيدية لاحقة اذا تعنتت ادارة الجامعة ولم تتعامل مع مطالب النقابة.

وعن اسباب الاضراب، أوضح عواد ان هناك عشوائية في التعيبنات والتوظيف، وعدم وضوح في رؤية الجامعة، عدا عن تجاهل كبير للكثير من المطالب التي تم دراستها مطولاً في السابق ولم يتم البت فيها.