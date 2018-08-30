الوزير عساف ومصطفى البرغوثي يلتقيان وفدا برلمانيا تشيليا في الخان الاحمر

القدس- وطن: التقى رئيس هيئة الجدار الفلسطينية النائب وليد عساف وممثل تجمع الخان الاحمر عيد خميس أبو داهوك والنائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وفدا برلمانيا تشيليا في تجمع الخان الأحمر.

وتحدث خميس عن معاناة أهالي الخان الاحمر والانتهاكات التي تعرضوا لها خلال مقاومتهم للاحتلال الاسرائيلي ومحاولات هدم تجمع الخان الاحمر.



وأوضح خميس ان اهالي الخان تم تهجيرهم من مكان سكنهم منذ اكثر من خمس و ستين عاما ، واستقروا في تجمع الخان الاحمر، مشيرا الى ان ما يقوم به الاحتلال الآن هو محاولة ثانية لتهجيرهم .



وشدد ابو خميس ان صمود اهالي الخان الاحمر مستمر المنطقة وسيستمر، مضيفا ان محاولات الاحتلال تهجيرهم ستفشل على صخرة صمودهم و التضامن العالمي معهم.

من جانبه بين وليد عساف مخاطر الاستيطان في جميع الضفة الغربية وجرائم التطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، معتبرا ان ما يقوم به الاحتلال في الخان الاحمر تطهير عرقي وجريمة حرب.

وشرح البرغوثي للوفد نظام الفصل والتمييز العنصري "الابرتهايد" الذي تفرضه اسرائيل على الشعب الفلسطيني، والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وسكان الخان الاحمر، و ما تقوم به اسرائيل بدعم من ادارة ترامب من تدمير لامكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.



وتحدث البرغوثي عن اهمية حركة المقاطعة وفرض العقوبات على اسرائيل ال "BDS"، داعيا الوفد للانضمام للحركة وتوسيعها من اجل ردع اسرائيل واجبارها على الالتزام بالقانون الدولي والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.

وعبر أعضاء الوفد الزائر عن تضامنهم المطلق مع أهالي الخان الاحمر ومع قضية الشعب الفلسطيني العادلة ووعدوا ببذل كل جهد ممكن لحشد الطاقات الرسمية و الشعبية في تشيلي لاسناد الشعب الفلسطيني وتعرية حكام اسرائيل.

