الإفتاء: نرفض إخضاع الأقصى لإجراءات الاحتلال وقرارات محاكمه

القدي- وطن: أكد مجلس الإفتاء الأعلى رفضه لإخضاع المسجد الأقصى المبارك لإجراءات الاحتلال التعسفية أو لأي من قرارات محاكمه على مختلف مستوياتها، وذلك ردًا على مطالبة المحكمة الإسرائيلية العليا بإعطاء المستوطنين حق أداء صلواتهم في المسجد.

وشدد على أن "الأقصى لن يخضع لأي قوانين أرضية، وليس للمحكمة الإسرائيلية أي صلاحية عليه، وأن الحكم الرباني هو الوحيد المقبول تجاهه، والذي يؤكد على إسلاميته الخالصة، وإن أي محاولات لإحلال غير المسلمين مكانهم بالصلاة في باحاته لن تقبل مهما كلف ذلك من تضحيات".

جاء ذلك خلال عقد المجلس جلسته الـ166، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين.

وأكد حق العرب والمسلمين والفلسطينيين بالقدس ومقدساتها، "وأن هذا الحق لن يسقط بفعل الظالمين وبطشهم، فالقدس لنا وحدنا وليفعل الظالمون المتغطرسون ما بدا لهم، وليقرروا ما شاءوا من القرارات الباطلة".

وأشار إلى أن الفلسطينيين والعرب والمسلمين وأحرار العالم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الإجحاف الإسرائيلي المساند من أمريكا ومن دار في فلكها.

وشجب المجلس إبعاد سلطات الاحتلال أربعة من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، وعدد من المرابطات عن المسجد الأقصى لمدد متفاوتة.

وبين أن سلطات الاحتلال تعرقل عمل دائرة الأوقاف من خلال اعتقال موظفيها وملاحقتهم وإبعادهم عن المسجد الأقصى، مما يستدعي بذل الوسع والطاقة في سبيل الوصول إلى الأقصى وشد الرحال إليه، وتعزيز التواجد فيه من أجل حمايته، مع التأكيد على تمسك أبناء الشعب الفلسطيني بمسجدهم، مهما تطلب ذلك من ثمن وتضحيات.

وحذر من مخطط الاحتلال لتوسيع حائط البراق، معتبرًا المبررات التي تسوقها لذلك ذرائع واهية لتهويد ما تبقى منه.

وأكد أن الاحتلال يسعى من وراء هذا المخطط وما شابهه من مشاريع التهويد، التي تتم من خلال الحفريات، وسرقة الآثار، وبناء الكنس والحدائق التلمودية، إلى تهويد القدس ومعالمها، وسلخها عن واقعها العربي والإسلامي.