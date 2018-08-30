ليبرمان: إسقاط حماس عسكرياً يترتب عليه ثمن باهظ

وطن: قال وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن إسقاط حركة “حماس″ عسكرياً، سيترتب عليه ثمن صعب بما فيه إعادة احتلال قطاع غزة.

وقال ليبرمان لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الخميس: “هناك خياران: إسقاط حماس من خلال الجيش الإسرائيلي ودفع ثمن صعب، بما في ذلك الحاجة إلى السيطرة على غزة، أو محاولة إيجاد وضع يُسقط فيه المواطنون أنفسهم النظام، الطريقة الثانية تَعِد باستقرار أكبر بكثير”.

واستبعد ليبرمان إعادة انتخاب حركة “حماس″ من قبل الشعب الفلسطيني، وقال رداً على سؤال توقع فوز الحركة في الانتخابات: “أنت مخطئ تماماً، لا أعتقد، كما أعلم، في انتخابات حرة في قطاع غزة ليس هناك أي احتمال بأن تفوز حماس″.