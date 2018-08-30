المالكي: الرئيس عباس سيعلن رفضه لخطة ترامب للسلام أمام الأمم المتحدة

وطن: قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الخميس، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبدي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) القادم، رفضه لخطة السلام المقترحة من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح المالكي، أن عباس سيعلن "بشكل قاطع رفض القيادة الفلسطينية للمخطط الأمريكي الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية عبر صفقة القرن"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، أن عباس "سيؤكد أن البديل للمخطط الأمريكي الإسرائيلي هو خطة السلام التي طرحها في فبراير (شباط) الماضي أمام مجلس الأمن".

ورفضت السلطة الفلسطينية الوساطة المنفردة من جانب واشنطن في عملية السلام، بعد أن اعتبرتها طريف غير حيادي إثر اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر (كانون أول) الماضي، ونقل مقر السفارة لهذه المدينة المقدسة، التي يخضع الجزء الشرقي منها تحت الاحتلال منذ عام 1967، في مايو (أيار).

وقال الملكي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن "القيادة ستواجه الإدارة الأمريكية ومخططاتها لتصفية القضية عبر مسارين متواجهين المسار السياسي الدبلوماسي عبر الأمم المتحدة والآخر المسار القانوني التي تضع القيادة فيه الثقة الأكبر بما يملك من قوة تنفيذية مهمة جداً ولا تستطيع به واشنطن استخدام الفيتو".

من جانبه، انتقد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح وكبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، محاولات الولايات المتحدة لإقصاء القدس واللاجئين والمستوطنات من المفاوضات.

وأكد أنه "لن يكون هناك سلام بدون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية على حدود 1967، وبدون حل قضية اللاجئين الفلسطينيين استناداً لقرار الأمم المتحدة رقم 194، وبدون الاعتراف بأن كل المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية".

وتأتي تصريحات عريقات بعد أن شككت الإدارة الأمريكية في عدد اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.

