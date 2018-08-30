كوريا الجنوبية ترفض استقبال الرئيس الإسرائيلي

وطن: قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الخميس إن كوريا الجنوبية رفضت استقبال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين خلال هذه السنة والسنة القادمة، دون أن توضح الأسباب، مما شكّل مفاجأة كبيرة لإسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "من الواضح لدى إسرائيل أن الرفض لم يكن أمرا شخصيا ضد الرئيس ريفلين، لكن هناك جدل حول من يقف وراء هذا القرار".

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن جواب سول "السلبي" أمر غير لطيف، لكنه لا ينبع من أزمة أو توتر في العلاقات التي ما زالت جيدة، بحسب رأيهم.

وأضافت يديعوت أحرونوت أن هناك من يعتقد بأن الرفض نابع من "الإحباط المتراكم" لدى كوريا الجنوبية بسبب تجاوز إسرائيل لها أكثر من مرة في صفقات هامة، مثل شراء إسرائيل أربع سفن لحماية منصات الغاز من شركة تسنغروب الألمانية بدلا من شركة هيونداي الكورية.

كما ذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن كوريا الجنوبية أُحبطت من عدم مباركة إسرائيل للقمة بين الرئيس الجنوبي مون جي إن والزعيم الشمالي كيم جونغ أون في أبريل/نيسان الماضي.