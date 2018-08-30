وفاه القيادي اليساري المصري حسين عبد الرازق

وطن: أعلن حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي المصري اليوم الخميس عن وفاة القيادي بالحزب والكاتب اليساري حسين عبد الرازق، الذي وافته المنية، بمستشفي القوات المسلحة بالمعادي.

وكتبت صفحة حزب التجمع تدوينة على فيس بوك قالت فيها: "البقاء لله توفي منذ قليل بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي المناضل الأستاذ حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع ورئيس مؤسسة خالد محيي الدين الثقافية وسوف يتم نشر موعد الجنازة والعزاء فور تحديدهم".

وكتب عبد الناصر قنديل، المتحدث الإعلامي لحزب التجمع، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي:” فقد التجمع رمزًا وطنيًا ومناضلًا عظيمًا.. وداعًا الأستاذ حسين عبدالرازق”.

وُولد الكاتب الراحل في محافظة أسوان جنوب مصر، ونال درجة البكالوريوس في العلوم التجارية العام 1984 من جامعة الزقازيق، وشغل منصب عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، ويعد أحد القيادات التاريخية لحزب التجمع الوحدوي.

وتعرّض عبد الرازق للسجن عدة مرات أبرزها مع قادة الحركة الطلابية في 1972، ثم في قضية التحريض على أحداث 18 و19 يناير 1977، كما اعتُقل مع زوجته الكاتبة فريدة النقاش، خلال حملة اعتقالات 1981 الشهيرة.

وقال رئيس حزب التجمع السيد عبد العال، إنه جنازة حسين عبدالرزاق، القيادي السابق بحزب التجمع، ستنطلق بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وكان عبد الرازق يشغل منصب رئيس مؤسسة خالد محيي الدين الثقافية بالحزب، والأمين العام السابق للتجمع، ورئيس تحرير "الأهالي" الأسبق، وممثل اليسار في لجنة الخمسين لإعداد دستور 2014.

ويعد عبد الرازق علماً من أعلام اليسار في مصر، وكان له دوره التاريخى في مسيرة حزب التجمع وصحافته منذ التأسيس عام 1976 وحتى رحيله.

وبدأ عبد الرازق حياته الصحفية، في جريدة "الاشتراكي" التى كانت تصدر عن الاتحاد الاشتراكي، ثم عمل في جريدة الجمهورية ضمن مركز الأبحاث، وكتب الكثير من التحليلات والدراسات والتحقيقات الصحفية حول قضايا عربية وإفريقية عديدة، كما انتقل إلى جريدة "الأخبار".

وكان عبد الرازق من أوائل مؤسسي منبر اليسار الذى تحول إلى "حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي"، وتولى موقع سكرتير الحزب بأمانة القاهرة، ثم تولى لفترة طويلة موقع أمين العمل الجماهيري على مستوى الحزب، إلى أن اختير رئيساً لتحرير "الأهالي" في بداية إصدارها الثاني، وجعل منها صوتاً لكل الوطنيين في مصر والوطن العربي، وكتب عن تجربته بها كتاباً مهماً، كما أن للراحل الكبير مؤلفات عديدة، أبرزها كتابه عن انتفاضة يناير 1977، وتعرض حسين عبدالرازق للسجن والاعتقال أكثر من مرة في عهد الرئيس أنور السادات، بسبب مواقفه المعارضة.