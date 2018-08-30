الاحتلال يغرق قاربًا ببحر غزة وانقطاع الاتصال بصيادين

وطن: أغرقت زوارق حربية إسرائيلية مساء الخميس، قاربًا يُقلّ صيادين اثنين في غرب منطقة السودانية شمال مدينة غزة.

وأفاد مسؤول اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر بأن زوارق الاحتلال أغرقت قاربًا على متنه صيادان غرب منطقة السودانية على بعد 3 أميال بحرية.

وذكر أن الاتصال لا يزال مقطوعًا مع الصيادَيْن.

يأتي الاستهداف الإسرائيلي، عقب ساعات من إعلان هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة عن تسيير تظاهرة بحرية سادسة تجاه الحدود البحرية الشمالية لقطاع غزة الأحد المقبل، في مسعىً لكسر الحصار البحري.

وتتعرض قوارب الصيادين بشكل شبه يومي لمضايقات من الزوارق المنتشرة على طول سواحل القطاع، وينجم عنها إصابات بصفوف الصيادين إلى جانب إلحاق أضرار مادية بقواربهم.

صفا