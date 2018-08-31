وفاة 201 حاجاً إندونيسياً أثناء أداء شعائر الحج

وطن- وكالات: أعلنت رئاسة السؤون الدينية الإندويسية، أمس الخميس، وفاة 201 حاجا في مكة المكرمة.

وذكرت رئاسة الشؤون الدينية، في بيان، أن 201 حاجا من أصل 221 ألف حاج، توفوا أثناء أداء شعائر الحج.

وأوضحت أن 133 حاجا توفوا في مكة المكرمة، و27 في المدينة المنورة، و24 في منى، و8 بعرفات، و6 في مزدلفة، و3 بالمطارات، دون الإشارة إلى أسباب الوفاة.

ويتوجه 221 ألف إندويسي إلى الأراضي المقدسة سنويا لأداء فريضة الحج.

وتعتبر إندونيسيا أكبر دولة مسلمة في العالم من حيث تعداد السكان.