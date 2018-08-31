الأسيرة لمى خاطر في رسالة لها: فترة التحقيق كانت صعبة جداً

وطن: قالت الأسيرة الكاتبة لمى خاطر، في رسالة لها من داخل سجون الاحتلال، إن فترة التحقيق معها كانت صعبة جدًا، لكنها مرت على خير”.

وأضافت في رسالتها التي نقلها زوجها حازم الفاخوري، "ناقصني وجودي معكم، وإن شاء الله راح يكون قريب، فترة التحقيق كانت صعبة، لكن الحمد لله مرت على خير، وربنا كان معي دائما طول الفترة- الحمد لله".

وكان زوجها الفاخوري قال في منشور سابق له، إن اللقاء الذي جمعه بزوجته لمى لم يتعدى 3 دقائق، واصفاً إياه بأنه "اختصر 25 عامًا قضاهم بصحبتها".

وأضاف، "كانت بصحة جيدة ومعنويات عالية شعرت بسعادتها بصحبتها لأخواتها الأسيرات ولخروجها من التحقيق"، متابعًا "حاولت خلالها أن أبعث لها تحيات كل انسان سأل عنها، حاولت أن أنقل لها مشاعر كل انسان تضامن معها، وهي كذلك ترسل تحياتها وسلاماتها للجميع وتشكر كل من سأل عنها وتضامن معها".

وكانت سلطات الاحتلال مددت توقيف الأسيرة خاطر للمرة الثامنة بعد تحقيق مكثف في "عسقلان" قبل نقلها إلى سجن "هشارون" للأسيرات.

واعتقلت قوات الاحتلال الكاتبة لمى خاطر (42 عامًا) اعتقلت في الـرابع والعشرين من تموز الماضي وهي أم لخمسة أبناء، أصغرهم يحيى ابن العامين ونصف.