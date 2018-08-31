انهيار سقف كنيسة شهيرة في قلب روما

وطن- وكالات: قالت إدارة الإطفاء المحلية في روما، أمس الخميس، في تغريدة على موقع "تويتر"، إن سقف كنيسة تقع في قلب العاصمة الايطالية التاريخي، قد انهار تماما، مشيرة الى أنه لم ترد تقارير حول وقوع إصابات.

وتقع كنيسة "سان جوزيبي دي فاليجنامي" في المنتدى الروماني (وهو ميدانٌ عامٌّ مستطيل الشكل كان يقع في مركز مدينة روما القديمة، وكان مركزاً للعديد من الأبنية الحكومية الرومانية الهامة آنذاك)، والذي يعد أحد أكبر المعالم السياحة في العاصمة.

وكان المبنى التاريخي، المعروف أيضا باسم كنيسة القديس يوسف النجار، مغلقا وقت انهيار السقف بعد ظهر اليوم الخميس، وذلك وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.