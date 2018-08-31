عبر وطن.. مريض بالسرطان من غزة يناشد الرئيس

غزة- وطن: عبر وطن، ناشدت عائلة الشاب محمد أنور أبو عودة، الرئيس محمود عباس بضرورة تأمين تحويلة طبية وتنسيق خروج لنجلهم الذي يعاني من أورام سرطانية في دماغه، من قطاع غزة وتسهيل علاجه في مستشفيات الداخل.

وأوضحت عائلة ابو عودة في مناشدتها، أن نجلها والذي يبلغ من العمر 28 عاماً، ولديه طفلين، يعاني من أورام سرطانية في دماغه، منذ عام 2015، وتردت أوضاعه الصحية بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وتوجهت عائلة أبو عودة للرئيس عباس ورئيس الهيئة العامة للشئون المدنية الوزير حسين الشيخ، بمناشدة عاجلة، للحصول على تحويلة طبية شاملة تكاليف العلاج، وكذلك تنسيق لعلاج نجلها في مستشفيات الداخل الفلسطيني، بعدما تفاقمت أوضاعه الصحية للأسوأ، ويرقد في مستشفى الشفاء بغزة.

وتمنت العائلة أن يستجاب لمناشدتها "واستعجال الأمر قبل فوات الأوان".