القيادي البطش: مسيرات العودة مستمرة ولن نلتفت للإغراءات الدولية والكلام المعسول

رام الله - وطن: شدد منسق الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار خالد البطش، على استمرار مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها، مؤكداً أن الإغراءات الدولية والكلام المعسول لن يثني شعبنا عن مسيرات العودة.

وقال البطش في كلمة له خلال مشاركته في مسيرة العودة على حدود غزة، إن المشكلة ليست لدى الشعب الفلسطيني، وإنما لدى الاحتلال الإسرائيلي الذي جاء من آخر الدينا لكي يحتل فلسطين ويبني عليها المستوطنات، على حساب أصحاب الأرض الأصليين وهم الفلسطينيون.

وأضاف، ماضون في مسيراتنا ومشوارنا ولن تتوقف مسيرات العودة، ولن يتم التراجع عنها.

وقال البطش لمن ينادي بوقف مسيرات العودة من قبل بعض المحبطين المرجفين المترددين، أنه في حال تم وقف المسيرات فلن يحاوركم أحد ولن يتكلم معنا أحد ولن يسأل بنا أحد، وستستمر المعاناة والحصار سنوات أخرى، لذا فلتستمر المسيرات في مواقع العودة الخمسة شرق قطاع غزة، معرباً عن أمله أن تنتقل المسيرات للضفة الغربية ضد حواجز الاحتلال في نابلس ورام الله وبيت لحم والقدس وطولكرم وجنين والخليل.

وشدد على "أن ما لم يحصل عليه العدو الصهيوني بالقوة والسلاح، لن يحصل عليه بالسلم."

وأكد على أن استمرار مسيرات العودة هي الكفيلة بكسر الحصار، لأنها أداة ضغط على المحتل لإنهاء المعاناة. وأوضح أن هذه المسيرات هي أداة وطنية لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، لأنها تمثل نقطة التقاء وحالة مشتركة وطنية بين جميع القوى الوطنية والإسلامية.