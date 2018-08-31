النقابه تستنكر اعتداءات الاحتلال على الصحفيين في راس كركر

رام الله - وطن: ادانت نقابه الصحفيين اعتداء قوات الاحتلال على الصحفيين في قريه راس كركر بمدينه رام الله والتي كان اخرها اعتقال الزميل بهاء نصر مصور وكالة وفا الرسميه.

كما وثقت نقابه الصحفيين الاعتداء على الزميله مها امانالله من اعلام هيئه مقاومه الجدار والاستيطان ومقدمة برامج في اذاعه صوت فلسطين برشها بالغاز السام مما سبب لها تشنجات خطيرة وكسر بيدها مما ارقدها بالمستشفى منذ اربعة ايام.

وتطالب قابه الصحفيين كافة المؤوسسات القانونيه والحقوقيه بمساندة الصحفيين وتوثيق كافة الاعتداءات عليهم وتقديم افادات مكتوبه لدى النقابه لرفعها للجهات المختصة .

كما ناشدت النقابه الاتحادات الدوليه بوقف جيش الاحتلال وجنوده بالتعرض للصحفيين الفلسطينيين.

وتؤكد النقابه انها ستلاحق قانونيا كل من اعتدى على الصحفيين وانها ستدافع عن الصحفيين بكل طواقمها التنفيذيه وستواصل ملاحقة جنود الاحتلال في المحاكم الدوليه.