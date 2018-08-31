الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة في "جمعة عائدون رغم أنف ترامب"

وطن: دعت الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار اليوم الجمعة، للمشاركة في مسيرة العودة الجمعة القادم، و التي تحمل اسم "عائدون رغم أنف ترامب".

وأفادت الهيئة، في بيان لها في ختام جمعة "مسيراتنا مستمرة" حتى التحرير والعودة أنّ المؤامرة الأمريكية والإسرائيلية، التي تستهدف حقوق اللاجئين تسعى لطمس حقوقنا المشروعة وفي مقدمتها حق العودة.

وأكدت، أنّ المسيرات لن تتوقف وستبقى مستمرة حتي تحقيق أهدافنا بالعودة إلى ديارنا.

كما أكدت، على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الاجراءات المفروضة على غزة و الالتزام التام باتفاق مايو 2011 و مخرجات بيروت يناير 2017 وكافة الاتفاقيات الموقعة سابقا وتشكيل حكومة وحدة وطنية واعادة بناء م ت ف - وتحقيق الشراكة للتصدي للمشروع الإسرائيلي، وفي هذا الصدد تثمن الهيئة الجهود المصرية من أجل انجاز المصالحة ونامل أن تتكلل باستعادة الوحدة الوطنية.