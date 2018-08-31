الشرطة توضح تفاصيل ما حدث في قفين والتي قيل انها "محاولة اختطاف طفلة"

وطن: اصدر الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات تصريحا مساء اليوم حول ما اشيع عن محاولة احد الشبان اختطاف فتاة في بلدة قفين اليوم الجمعة.

وقال ارزيقات ان شخصا قام بسرقة مركبة من بلدة اخرى واثناء مروره من بلدة قفين نفذت المحروقات منها ونزل للشارع وبدأ يلتفت حوله فوجد طفلة قريبه فحاول الامساك بها قبل ان تتمكن من الفرار.

واكد ارزيقات ان عددا من المواطنين تجمهروا حول الشاب وابلغوا الشرطة التي قبضت عليه و احضرته لمديرية الشرطة حيث تقدم ذووي الطفلة بشكوى وتم توقيفه لسماع اقواله لمعرفة الاسباب . فيما احضرت الشرطة المركبة المسروقة وتم تسليمها لصاحبها.

وطالب ارزيقات من جميع المواطنين تحري الدقة وعدم نشر الاشاعات لحين الانتهاء من الاجراءات واحالته للنيابة العامة.