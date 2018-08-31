الشرطة تنفي العثور على "بيت دعارة" بقرية دير العسل في الخليل

وطن: نفى المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات العثور على بيت دعارة في قرية دير العسل في محافظة الخليل.

ووحذر ارزيقات باسم الشرطة الفلسطينية كل من يقوم بنشر الاشاعات وخاصة الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

واضاف ارزيقان ان تعليمات صدرت بمتابعة تلك الصفحات وكشف من يقف خلفها واحالتهم للنيابة العامة بالسرعة الممكنة .

ودعا ارزيقات المواطنين الى عدم التعاطي مع مثل هذه الاشاعات والتي تهدف لزعزعة الاستقرار واثارة البلبة والفتنه في المجتمع .