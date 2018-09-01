الفنانة الأمريكية لانا ديل راي تلغي مشاركتها في مهرجان إسرائيلي

وطن-وكالات: ألغت المغنية الأمريكية "لانا ديل راي" ظهورها في مهرجان إسرائيلي الجمعة، بعد ضغوط من حركة مقاطعة إسرائيل عالميا المعروفة باسم "بي دي إس".

كما تم بالفعل سحب العديد من الفعاليات الأخرى من مهرجان ميتيور الإسرائيلي بعد ضغوط من المجموعة المؤيدة لحقوق الفلسطينيين.

وقالت ديل راي على موقع تويتر "من المهم بالنسبة لي أن أغني في كل من فلسطين وإسرائيل وأن أتعامل مع جميع المعجبين على قدم المساواة"، حيث أعلنت تأجيل ظهورها إلى أن تتمكن من تحديد موعد حفل موسيقي في فلسطين أيضا.

وقال منظمو المهرجان إن المهرجان ليس سياسيا، وإنهم "يؤمنون بعمق بقدرة الموسيقى على تجاوز الانقسامات الإنسانية وعلاجها".

ويقول نشطاء المقاطعة إن الموافقة على الظهور في مناسبات ثقافية هو بمثابة موافقة على حكومة الاحتلال الإسرائيلية.

وتتهم حكومة الاحتلال حركة "بي دي إس" بأنها معادية للسامية .

(د ب أ)