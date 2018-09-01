تنقل 4814 مسافر الجمعة عبر معبر الكرامة

رام الله- وطن: أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 4814 مسافر في كلا الاتجاهين الجمعة، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-

مغادرين : 2165 مسافر

قادمين : 2649 مسافر

مرجعين : 8 مسافر

واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً في كلا الاتجاهين ، كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم .