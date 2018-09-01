احتجاجاً على طرد أبناءهم.. مواطنون يغلقون مدارس للأونروا في غزة

غزة- وطن: أغلق الأهالي صباح يوم السبت عددا من مدارس وكالة الغوث "أونروا" في مخيم البريج وسط قطاع غزة وشرقي محافظة خانيونس جنوب القطاع، احتجاجا على رفض إداراتها استقبال أطفالهم للمرحلة الابتدائية بحجة وجود قرار بمنع تسجيل الطلبة المصنفين "مواطنين".

وذكر شهود عيان أن الأهالي أغلقوا مدرستي "أ" و"ج" في مخيم البريج وسط القطاع ومدرسة ابو طعيمة بعبسان الكبيرة شرقي مدينة خانيونس بسبب طرد أبنائهم ومنع تسجيلهم.

يأتي هذا الاعتصام احتجاجاً على عدم استقبال مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" أبناء المواطنين في مدارسها بعد أن جرت العادة ومرت السنون على دراسة أباءنا ودراستنا ودراسة أولادنا داخل مدارس "الأونروا" .

وأوضح أهالي وأولياء أمور الطلاب في بيان صدر عنهم، أنه بسبب الموقع الجغرافي وعدم وجود مدارس بديلة، كما أن المدارس مقامة على أراضي المواطنين ولكن وبغض النظر عن أسباب البقاء فقد اتخذ القرار دون وجود بديل لأبنائنا والنتيجة بقائهم دون تعليم وهذا ما لا يقبله عقل ولا منطق ولا شرع ولا دين.