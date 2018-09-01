وفد من المخابرات المصرية يصل رام الله اليوم

رام الله- وطن: من المقرر أن يصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية اليوم، للقاء الرئيس محمود عباس وقيادة السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله.

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ في تصريح نشرته مفوضية الإعلام، أن الوفد المصري سيضع الرئيس محمود عباس وقيادة السلطة في أخر المستجدات، كما سيتم التشاور لاستكمال مباحثات المصالحة الفلسطينية الداخلية.

وقال الشيخ إن حركة فتح جاهزة ومبدية استعدادها لتنفيذ أي خطوات يتم الاتفاق عليها من شأنها إنهاء الانقسام، وتجاوز العقبات التي تواجه مسار المصالحة.