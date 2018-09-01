سفير أميركا بإسرائيل: العرب لا يفهمون إلا لغة القوة

وطن-وكالات: قال السفير الأميركي لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي ديفيد فريدمان إنّه يتوجب على "إسرائيل" الحفاظ على قوتها "لأنّ العرب لا يفهمون إلا لغة القوة"، وذلك بعد يومين على تصريحات مماثلة أطلقها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم السبت عن فريدمان، قوله في اتصال مع عدد من النواب اليهود في الكونغرس الأميركي إنّه "في الشرق الأوسط هناك حقيقة واضحة وبسيطة: الضعفاء سرعان ما ينهارون، يتم ذبحهم ويتم اجتثاث ذكرهم من التاريخ... وفقط الأقوياء يبقون".

وأضاف أنّه "في الشرق الأوسط، يقدّرون القوي، ويحرصون على بناء تحالفات معه ويتوصلون معه إلى اتفاقيات سلام. الشرق الأوسط هذا، يختلف عن الولايات المتحدة، هناك تباين كبير في منهجية التفكير... عليك أن تكون قوياً هنا، لا يمكن لأحد أن يحترمك في هذه البقعة من العالم إن لم تكن قوياً، أنت لست مطالباً بشرح موقفك، فقط عليك أن تكون قوياً، حبذا لو كانت الأمور على غير هذا النحو، لكن هذا هو الواقع هنا".

ويتطابق ما صدر عن فريدمان، مع ما قاله نتنياهو، الأربعاء، خلال احتفال نظم في المفاعل الذري في ديمونا بمناسبة إطلاق اسم الرئيس السابق شمعون بيريز عليه، حيث قال إنّ "بيريز حرص على تحقيق السلام، لكنّه أدرك أنّ تحقيق السلام الحقيقي يتحقّق فقط عندما تقبض يدنا بقوة على السلاح للدفاع عن أنفسنا".

وأشار نتنياهو إلى أنّ توجه الدول العربية المركزية للتطبيع مع إسرائيل بشكل "خيالي"، يدل على أنّ العرب "لا يفهمون إلا لغة القوة ولا يحترمون إلا القوي".

وأضاف "أن مسار التطبيع بين إسرائيل القوية، والدول العربية المركزية، يجري بوتيرة لم يكن لأحد أن يتخيلها في الماضي، وذلك لأنّ العرب يقدرون القوي ويسعون للتحالف معه".