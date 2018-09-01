اغلاق محطة وقود غير قانونية وضبط شاحنة دجاج مهربة في الخليل

رام الله-وطن: أغلقت طواقم جهاز الامن الوقائي، اليوم السبت، محطة لبيع الوقود المهرب، وضبط شاحنة دجاج غير مستوفية الشروط، في محافظة الخليل.

وافاد بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام في جهاز الامن الوقائي، "بأن الجهاز في محافظة الخليل، وتنفيذا لتعليمات المستوى السياسي بمكافحة الجريمة المجتمعية وحماية الاقتصاد الوطني وامن المواطن، تمكن وبناء على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية مع ساعات الفجر الاولى وبالتعاون مع هيئة البترول من إغلاق نقطة لبيع الوقود المهرب، حيث تم ضبط 2000 لتر سولار واتلاف 1500 لتر، وضبط ماكنتين لتعبئة السولار، واعتقال صاحب النقطة، واحالته للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

وأضاف البيان "ان الجهاز تمكن فجر اليوم، ايضا بناء على معلومات استخبارية من ضبط شاحنة دجاج غير مستوفية الشروط في محافظة الخليل -لا تحمل تصريح نقل من وزارة الزراعة، وشهادة من البيطرة- تحتوي على 1000 طير، واحالتها الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية".

واهاب المتحدث الرسمي باسم جهاز الامن الوقائي بالمواطنين ضرورة التبليغ بشكل فوري على القائمين على نقاط تهريب الوقود ومهربي المواد الغذائية، لأن مثل هذه الاعمال تضر بصحة المواطن اولا، وبالاقتصاد الوطني ثانيا .