254 شهيدًا منذ إعلان ترامب القدس عاصمة لـ"إسرائيل"

رام الله-وطن: قال مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، إن عدد الشهداء منذ إعلان ترامب "القدس عاصمة لإسرائيل" في ديسمبر الماضي وصل إلى 254 شهيدًا.

وأوضح المركز في تقرير له السبت أن من بين أولئك الشهداء 50 طفلاً وخمسة من ذوي الاحتياجات الخاصة، و16 من عناصر المقاومة، و27 آخرين نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأوضح أن شهداء مسيرات العودة قرب السياج الفاصل ارتفع عددهم حتى نهاية شهر أغسطس الماضي إلى 160 شهيداً، بينهم صحفيون، وممرضون.

وخلال الشهر الماضي وحده، استشهد 18 فلسطينياً، بينهم 10 خلال مشاركتهم في مسيرات العودة على حدود غزة، وخمسة خلال قصف على مناطق متعددة في قطاع غزة، وشهيد متأثر بإصابته عام 2009، وآخر دهسه مستوطن في الخليل، فيما ارتقى شهيد من الداخل الفلسطيني برصاص الاحتلال بعد تنفيذ عملية طعن على أحد أبواب الأقصى.