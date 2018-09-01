قريباً.. مهرجان "تذوق الطبق الفلسطيني" الأول

جنين- وطن: باشرت اللجنة التحضيرية المنبثقة عن الجمعية العالمية "ماستر شيف بلاد الشام" إستعداداتها المكثفة، لتنظيم مهرجان "تذوق الطبق الفلسطيني" الأول، والفريد من نوعه، والذي سينظم في العاشر من الشهر الجاري، في منتزه البستان بمدينة جنين، برعاية محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان، وسط مشاركة واسعة، وحضور كبير من الجمهور.

وعقدت اللجنة التحضيرية إجتماعاً موسعاً لهذا الغرض، برئاسة الشيف سامر أبو جمعة رئيس جمعية ماستر شيف بلاد الشام، وبحضور كل من: الشيف حميدي الجعبة، نائب رئيس الجمعية، وغسان انجاص مسؤول قطاع التدريب، ورائد عطير مسؤول العلاقات العامة، ومحمود خروب مسؤول تكنولوجيا المعلومات، والشيف ريم جبر السكرتير العام للجمعية، والشيف واصف فريحات مسؤول فرع الجمعية في جنين، والشيف عبد المعز عضو الجمعية فرع الجنوب، وتم خلال الإجتماع توزيع المهام، ووضع آليات للتنفيذ، للخروج بالمهرجان، بأبهى صورة.

وأكد أبو جمعة، حرص الجمعية على إنجاح المهرجان، الذي سيجوب كافة محافظات الضفة الغربية، لافتاً إلى أن عدد من الطهاة العرب، وخصوصاً من دول بلاد الشام، الأعضاء بالجمعية، سيحضرون المهرجان، ويشاركون في فعالياته.

وتم اعتماد لجنة التحكيم للمهرجان، والتي ضمت التالية: رئيس المهرجان والجمعية ماستر شيف سامر أبو جمعة، رئيس لجنة التحكيم شيف عودة أبو الهوى، والأستاذ الأكاديمي شيف مجدي الجعبه، شيف واصف فريحات، شيف غسان انجاص، شيف حازم أبو عمر من الأردن، شيف ريم جابر، شيف عمر شماسنة، شيف يحيى الهيب من فلسطين المحتلة 48.