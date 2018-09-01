بوقاحة معلنة.. لبيد يرحب بقرار واشنطن بشأن "الأونروا" ويصفها بـ "راعية الإرهاب"

القدس- وطن: رحب يائير لبيد زعيم حزب "هناك مستقبل" الإسرائيلي، اليوم السبت، بقرار الخارجية الأميركية وقف التمويل الكامل لمنظمة "الأونروا".

وقال لبيد في تصريح صحفي له: "بعيدا عن رعاية الأونروا للإرهاب، فهي مسؤولة أيضا عن حقيقة أن 750 ألف لاجئ مسجلين لدى وكالة اللاجئين في بداية تأسيسها، أصبح عددهم أكثر من 5 ملايين لاجئ".

وزعم "إن اللاجئين لم يطردهم أحد من منازلهم، الأونروا منذ وقت طويل فقدت هدفها الذي أقيمت من أجله".