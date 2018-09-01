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بوقاحة معلنة.. لبيد يرحب بقرار واشنطن بشأن "الأونروا" ويصفها بـ "راعية الإرهاب"

01.09.2018 04:51 PM
بوقاحة معلنة.. لبيد يرحب بقرار واشنطن بشأن &quot;الأونروا&quot; ويصفها بـ &quot;راعية الإرهاب&quot;

القدس- وطن: رحب يائير لبيد زعيم حزب "هناك مستقبل" الإسرائيلي، اليوم السبت، بقرار الخارجية الأميركية وقف التمويل الكامل لمنظمة "الأونروا".

وقال لبيد في تصريح صحفي له: "بعيدا عن رعاية الأونروا للإرهاب، فهي مسؤولة أيضا عن حقيقة أن 750 ألف لاجئ مسجلين لدى وكالة اللاجئين في بداية تأسيسها، أصبح عددهم أكثر من 5 ملايين لاجئ".

وزعم "إن اللاجئين لم يطردهم أحد من منازلهم، الأونروا منذ وقت طويل فقدت هدفها الذي أقيمت من أجله".

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