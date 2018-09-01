لجان مخيمات غزة: قرار ترامب وقف تمويل الاونروا مرفوض

غزة- وطن: ادان المكتب التنفيذي للجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة القرار الامريكي بوقف تمويل برامج الاونروا الاغاثية والتشغيلية والصحية والتعليمية. واعتبر المكتب التنفيذي هذا القرار "بمثابة تهرب واضح من الولايات المتحدة الامريكية من الالتزام الدولي في اطار التفويض الدولي الممنوح للاونروا 302 والقاضي بتكريس الولاية السياسية والقانونية والاخلاقية للاونروا على اللاجئين الى حين تطبيق القرار الدولي 194 القاضي بحق العودة والتعويض وايضاً الزام التفويض الدولي الدول الكبرى في الامم المتحدة بضرورة العمل على تمويل الاونروا مالياً حيث تعتبر الولايات المتحدة هي المانح الاكبر في تاريخ نشأة الاونروا وبهذا القرار تضع امريكا نفسها خارج الاعراف والمواثيق الدولية وتجعلها دولة فوق المجتمع الدولي والارادة الدولية والتي عبرت العديد من الدول المناصرة لحقوق شعبنا بالحرية والاستقلال عن مواقفها المعارضة لهذا القرار وابدت استعداد كامل بسد العجز المالي التي تعاني منه الاونروا منذ ان خفضت امريكا حصتها المالية لدعم موازنة الاونروا والمقدرة بـ 360 مليون دولار".

وقال في بيان له، وصل وطن ، "ان الاجراءات الامريكية الاخيرة فيما يتعلق بالحقوق الوطنية الفلسطينية تهدف بالأساس الى تمرير صفقة القرن والضغط على القيادة الفلسطينية للاستجابة الى الشروط الامريكية والاسرائيلية بالمفاوضات والتي لا تعتمد بالمطلق على تطبيق قرارات الشرعية الدولية ولا تعطي دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة على كافة الاراضي المحتلة عام 67 بل تكرس الحكم الذاتي للسكان وسيادة اسرائيلية كاملة على كافة منافذ الدولة وهذا يعني شطب مدينة القدس من المفاوضات وشطب وتجاوز حق العودة للاجئين حيث قامت الادارة الامريكية بالفترة الاخيرة بالتشكيك في اعداد اللاجئين المسجلين في سجلات الاونروا الرسمية وتعمل امريكا على شطب صفة لاجئ عن ابناء اللاجئين في تساوق واضح مع حكومة اسرائيل".

وطالب الامين العام للأمم المتحدة بالوقوف امام مسؤولياته القانونية والاخلاقية اتجاه ما تتعرض له الوكالة من ابتزاز مالي رخيص يهدف بالأساس الى تصفية اعمالها واحالة خدماتها للدول المضيفة وهذا يتطلب من الامين العام وكافة احرار العالم بالوقوف بشكل حازم امام هذه السياسة الامريكية من خلال العمل على ابواب انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي صاحبة قرار التفويض للاونروا بالعمل على اقرار موازنة ثابتة تتحمل الامم المتحدة مسؤولية تأمينها .

ودعا بهذا الاطار الى تكثيف ومواصلة الحركة الجماهيرية للاجئين بكافة المخيمات بالداخل والخارج لفضح السياسة الامريكية والتي تعبر عن حالة افلاس سياسي واضح والعمل على تحشد الرأي العام الدولي من خلال سفارات دولة فلسطين بالعالم من اجل حماية وصيانة حقوق اللاجئين بالعودة والتعويض والحياة الكريمة .