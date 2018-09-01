"حماية المستهلك": رفع أسعار المحروقات يفوق القدرة الشرائية للمواطنين

رام الله- وطن: أعربت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، عن استهجانها لرفع أسعار المحروقات لشهر أيلول في السوق الفلسطيني بصورة تتفوق على القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني، وفي غياب المجلس التشريعي المخول بمتابعة هذه القضايا.

واعتبرت الجمعية في بيان لها، وصل وطن، أن ضريبة البلو سبب رئيسي من أسباب الارتفاع في الوقت الذي شهد فيها خام برنت انخفاضا وبالتالي يجب ان تنعكس على الأسعار انخفاضا، مشيرة إلى أن هذا سيقود الى استمرار التلاعب بأسعار اسطونة الغاز للاستخدام المنزلي والذي حدد سعرها ب 64 شيكل للمستهلك وسيتم بيعها بأسعار مبالغ بها.

وواصلت اليوم الجمعية متابعتها لتأمين السلامة الغذائية بالتعاون مع جهات الاختصاص ممثلة بمديرية صحة رام الله والبيرة ولجنة السلامة العامة في المحافظة، ووضع مجلس الإدارة للجمعية خلال جلسته الأخيرة خطة متكاملة للمتابعة تحت عنوان "خلص لازم نفهم من يتلاعب بسلامة غذائنا".

وأقرت الجمعية اطلاق حملة الضغط على مدار شهر أيلول الجاري لانشاء محكمة اقتصادية متخصصة اسوة ببقية المحاكم المتخصصة في ضوء وجود نيابة الجرائم الاقتصادية، وركزت على أهمية هذه المحكمة لسرعة النظر في القضايا المحولة من النيابة المتخصصة وإصدار الاحكام وإعلان أسماء المحكوم ضدهم في هذه القضايا لكي يعرفهم الرأي العام ويحذرهم.

ونسقت الجمعية مع مؤسسات شريكة لتوسيع قاعدة الاهتمام والضغط في قضايا السلامة الغذائية وعدم الاكتفاء في شكلية تصويب الأوضاع للمخالفين بل يجب ان يتم انفاذ القانون بالكامل واعتماد اركان المحكمة العادلة.

وقال رئيس الجمعية في المحافظة المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك صلاح هنية إن "تنسيقا بين الجمعية ومديرية الصحة في المحافظة وبلديتي رام الله والبيرة ولجنة السلامة العامة ومع مجموعات شبابية من المبادرين لطعام نظيف وسلامة غذائية، على قاعدة انفاذ القانون واعتبار كل مطعم ومخبز ومحل حلويات مخالف يمثل نفسه ولا يعكس واقع قطاع المطاعم المحافظة، الا اننا نصر على تشديد الرقابة وانفاذ القانون ورفض التوسط والتدخلات من أي جهة كانت لصالح وقف أي عقوبة".

وأشار هنية إلى أن الجمعية تؤكد على ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات الرقابية كافة لوضع حد للمخالفات وحماية سلامة الغذاء ومكافحة أي مس بها، مشيرا أن إلى الامر لا يقتصر على الوضع الداخلي للمتاجر بل يتجاوز ذلك الى عمليات التهريب المنظمة للدواجن غير الصالحة للاستهلاك الادمي، وتهريب التمور الفاسدة من المستوطنات وإعادة تغليفها.