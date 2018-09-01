الحاج حسن لوطن: تحول الوطني لثالث أكبر بنك يعني أنه أصبح من كبرى المؤسسات المصرفية الفلسطينية

رام الله – وطن: كشف البنك الوطني أنه تحول إلى ثالث أكبر بنك في فلسطين، بعد أن تعدت موجوداته ملياري دولار أمريكي لتبلغ 2.07 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي 2018، بعد أن كانت 1.07 مليار دولار في نهاية 2017.

وحول ذلك قال مدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن لـوطن إن : هذا التحول خطوة مهمة للبنك الوطني خاصة أن البنك وخلال السنوات الثمانية الماضية مر بمراحل كبيرة من التحول سواءً من خلال النمو الناتج عن زيادة عدد العملاء والفروع، او الناتج عن عمليات الاستحواذ والاندماج، حيث كانت عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة في البنك الإسلامي الفلسطيني هي اكبر عملية ينفذها البنك الوطني، والتي سمحت له بدمج البيانات المالية للبنكيين، وهو ما جعل البنك الوطني ثالث أكبر بنك بفارق كبير عن المجموعة التي تليه، ما يعني أنه أصبح مؤسسة مصرفية من كبرى المؤسسات المصرفية في فلسطين، وهو ما سيعطي مجالاً أكبر للتنوع سواء من حيث التمدد الجغرافي أو نوعية الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه خاصة أن البنك الإسلامي يقدم خدمات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن ذلك سيؤثر على مدى كفاءة البنك وارباحه على المدى الطويل .

وبين أن المرحلة القادمة ستكون إدارة المؤسسة كمجموعة مصرفية، والبحث عن النقاط التي ستكون إيجابية للبنكين وبتالي سيكون انعكاس ذلك على المجموعة واضحاً خلال الشهور المقبلة، لأن ذلك بحاجة لعملية تخطيط لتحقيق التوافق والانسجام بين البنكين.

وأشار إلى أن البيانات المالية المجمعة تشير إلى بلوغ محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة 1.27 مليار دولا للنصف الأول من العام الحالي، كما تجاوزت محفظة الودائع الميار ونصف المليار دولار ما يعني أن البنك الوطني تحول لمؤسسة مصرفية كبيرة، مقارنة مع عمره.

وبحسب نتائج البيانات المالية للنصف الأول من العام الحالي التي أعلنها البنك فقد بلغت ودائع عملائه 1.66 مليار دولار للستة أشهر الأولى من العام الحالي، بعد أن كانت 808.78 مليون دولار نهاية العام الماضي. وبلغت صافي أرباح الفترة 8.35 مليون دولار، منها 5.21 مليون دولار لمساهمي البنك، وفيما يخص إجمالي الدخل فسجل 37.02 مليون دولار مقارنة مع 19.65 مليون دولار في نفس الفترة من العام المنصرم.

ولفت الحاج حسن، الى أن علمية الاستحواذ هذه منحت البنك الفرصة للعمل في قطاع غزة من خلال البنك الإسلامي الفلسطيني، الذي يعتبر من البنوك الرائدة والتي لها انتشار كبير في القطاع، قائلاً: رغم أن الوضع الاقتصادي في غزة صعب إلى أن البنك الوطني يؤمن أن هذا الوضع مؤقت وسينتهي، وسنستمر في تقديم أفضل الخدمات لأهلنا في قطاع غزة.

وأكد، أن البنك سيواصل توسعه في كل محافظات وقرى الوطن، كاشفاً أن البنك الوطني سيفتتح قريباً فرعين جديدين له الأول في قرية سنجل شمال شرق رام الله، والثاني في بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة.

وأشار الحاج حسن، إلى أن البنك سيركز خلال السنوات المقبلة على تطوير الخدمات الرقمية وتزويد عملائه بالخدمات تكنولوجياً، وعدم الاعتماد على الفروع لأن الخدمات الرقمية ستمنح العملاء فرصة الحصول على الخدمة على مدار الساعة، واعداً بتقديم جميع الخدمات النقدية وغيرها من خلال شبكة مصرفية ذكية خلال الأعوام المقبلة.