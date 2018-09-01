النضال تنعى الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني المصري حسين عبد الرازق

رام الله- وطن: نعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني باسم أمينها العام الرفيق أحمد مجدلاني وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وباسم كافة كوادر وأعضاء الجبهة الراحل عبد الرازق، الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وعضو المجلس الرئاسي بالحزب.

وقالت "النضال"، إنها "تتقدم بتعازيها الحارة للشعب المصري الشقيق ولرفاق درب الراحل في حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ولعائلته".

وأضافت: برحيل الرفيق حسين عبد الرازق فقدت مصر وفلسطين مناضلاً صلباً وشجاعاً ، ورجلاً من أخلص وأوفى الرجال لقضايا العروبة والتحرر الوطني والاشتراكية وبناء العدالة الاجتماعية والنضال من اجل تحرير الاقتصاد وترسيخ قيم ومبادئ الديمقراطية ، ومدافعاً شرساً عن قضايا الفقراء والعمال وفي مواجهة التطبيع مع الكيان الغاصب .

وأكدت أن "جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تعاهد الراحل الكبير ، كما عاهدت الشهداء والقادة الكبار الراحلين دوماً ، أن تواصل المسيرة والنضال والكفاح جنباً إلى جنب مع كل الأحرار والمناضلين من أجل تحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال وتعميق قيم التضامن والعمل العربي والديمقراطي المشترك من اجل قضايا الأمة العربية والإنسانية".