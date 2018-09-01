فيديو | انتهاء عطوة جريمة يعبد بالعفو عن القاتل

الخليل- وطن: انتهت اليوم السبت، عطوة منفذ جريمة يعبد التي راح ضحيتها المواطن عز الحروب وزوجته أروى، فجر الاثنين الماضي، بالعفو عن القاتل في العطوة التي جرت في بلدة دير سامت بالخليل.

وقرر أبناء أحمد سالم خليل حروب، التنازل عن حقوقهم العشائرية، واعتبار المغدور شهيداً، في العطوة بين أبناء عموم آل الحروب، برعاية جهاز المخابرات العامة، على خلفية مقتل الزوجين.

وأتم الطرفان مراسم الصلح العشائري، وتوقيع الصك، بحضور الأجهزة الأمنية، ووجهاء العشائر، والمؤسسات العامة، والخاصة، وحشد كبير من المواطنين، بالتنازل عن كافة الحقوق العشائرية، وإحالة القاتل إلى سلطة القانون، لاتّخاذ الإجراء اللازم بحقه.

وكان جهاز المخابرات، أعلن في وقت سابق أن القاتل بات في قبضته، وقام بتمثيل الجريمة أمام الجهات المختصة.