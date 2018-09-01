جون كيري يكشف: لم أر نتنياهو خائفاً وبائساً مثلما كان في حرب غزة 2014

وطن- وكالات: قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "اعتراه الخوف" إبان الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف عام 2014.

وجاء في كتاب مذكرات سينشر قريبًا عن حياة كيري السياسية أنه: "لم ير نتنياهو بهذا الخوف مطلقًا أيام الحرب، وبعد قرار سلطة الطيران الأمريكية تجميد رحلاتها الجوية لمطار بن غوريون بعد استهداف محيطه بصواريخ أطلقت من القطاع".

ووصف كيري في كتابه لقاءه مع نتنياهو بُعيد إغلاق مطار بن غوريون في الحرب ووقف سلطة الطيران الأمريكية رحلاتها إلى "إسرائيل" أنه "كان بائسًا، وبدا في حالة غير مسبوقة من الخوف".

وأضاف "كانت تلك من المرات الوحيدة التي أراه فيها خائفًا خلافًا لطبيعته السابقة".

وتابع أن "رؤية الزعيم الإسرائيلي تحت الحصار بهذا الشكل مس قلبي، فقد رأيت نتنياهو جريحًا كما لم أره مُطلقًا من قبل".

كما تحدث كيري في كتابه عن كواليس مباحثات وقف إطلاق النار خلال الحرب، متهمًا نتنياهو بتسريب وثيقة سرية عن الاتفاق الذي تم بلورته مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال كيري في كتابه: "خلال مفاوضات وقف إطلاق النار لوّح نتنياهو بمسودة وقف النار التي عرضها علينا، وادعى أنها اقتراح حماس؛ فاتصلت به، وقلت له إن المفاوضات كانت بناءً على أفكارك، والآن أرى ذلك في الإعلام. هذا الأمر لا يطاق، وقف إطلاق النار الإنساني كان بمبادرة منك، والآن تقوم بتسريب هذا الأمر لكي يبدو كما لو أنني أتبنى أفكار حماس".

وقصفت المقاومة خلال تصديها للعدوان الإسرائيلي الأخير، الذي استمر 51 يومًا مطار بن غوريون الإسرائيلي، وشلّت حركة الطيران فيه بعض الوقت، وعلّقت على إثر ذلك شركات طيران عالمية رحلاتها من وإلى المطار.